Düsseldorf-Garath : Betrügerische Dachdecker stellen utopische Rechnungen aus

Düsseldorf Fünf angebliche Dachdecker versuchten in Düsseldorf-Garath einen 76-jährigen Senior um mehrere tausend Euro zu betrügen. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen stellen.

Der Hauseigentümer saß am Morgen gerade an seinem Frühstückstisch, als zunächst zwei Herren an seiner Haustür klingelten. Die beiden Männer gaben sich als Dachdecker aus und meinten einen "Knick" im Dach des Hauses bemerkt zu haben.