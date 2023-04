Unter anderem in Düsseldorf tätig Mögliche Uhren-Räuber in Untersuchungshaft

Die Zivilfahnder konnten das Trio aufspüren und in einem guten Versteck im Auto die gestohlene Uhr auffinden. Dem polizeibekannten Trio können zurzeit Taten in den Essener Stadtteilen Rüttenscheid, Heisingen und Bredeney zugeordnet werden. Weiterhin sollen zwei Taten in Bielefeld am 14. April und die Düsseldorfer Tat am 13. Januar auf ihr Konto gehen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen gegen die drei Verdächtigen laufen weiter.