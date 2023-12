Fahrerflucht auf der A 44 26-Jähriger nach Unfall auf der Autobahn gestorben

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A 44 so schwer verletzt worden, dass er jetzt gestorben ist. Die Düsseldorfer Polizei hat eine Ermittlungskommission („EK Rover") gegründet und ermittelt auf Hochtouren. Die Beamten wenden sich nun mit Details zum flüchtigen Fahrzeug an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe.