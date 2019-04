Unfall in Eller : Lkw kollidiert mit Motorrad - Zweiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf Am frühen Freitagmorgen ist ein Motorradfahrer in Düsseldorf bei einem Unfall mit einem Lkw so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 6 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/Bernburger Straße in Eller. Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war ein 40-jähriger Mann mit einem Lkw auf der Bernburger Straße in Richtung A46 unterwegs. Als er nach links in die Straße Alt Eller abbiegen wollte, sah er offenbar den entgegenkommenden Motoradfahrer zu spät. Der Lkw kollidierte mit der Yamaha, wodurch der 39-jährige Motorradfahrer auf die Straße schleuderte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in eine Klinik.

(hpaw)