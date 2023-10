Unfall in Düsseldorf Wohnmobilfahrer hinterlässt Trümmerfeld in Oberbilk

Er komme gerade aus dem „Puff“ und sei von einem Taxi verfolgt worden. Dies gab ein mutmaßlich unter Drogen stehender Wohnmobilfahrer gegenüber verblüfften Polizeibeamten an, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Lessingplatz in Düsseldorf-Oberbilk gerufen worden waren.