Unfall in Düsseldorf Toter Mann im Gleisbett - Spuren werden ausgewertet

Düsseldorf · Nachdem die Identität des toten Mannes, der am Samstagmorgen im Gleisbett nahe der Einfahrt zum Wehrhahntunnel in Düsseldorf gefunden wurde, geklärt ist, läuft nun die Auswertung der am Unfallort gefundenen Spuren.

28.12.2023 , 17:45 Uhr

Der Unfallort in der Düsseldorfer Innenstadt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Der Fahrer einer Bahn der Linie U73 hatte am Samstagmorgen im Gleisbett im Bereich der Einfahrt zum Tunnel der Wehrhahnlinie in der Düsseldorfer Innenstadt einen leblosen Körper registriert und konnte seine Bahn rechtzeitig stoppen. Wie genau der Mann ums Leben gekommen ist, ist weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem Toten handelt es sich um einen 69 Jahre alten Mann aus Düsseldorf, das konnte mittlerweile ermittelt werden. „Die Spurensicherung am Fundort der Leiche ist inzwischen abgeschlossen", sagte der Sprecher. Jetzt seien die Experten damit beschäftigt, diese auszuwerten. „Das nimmt etwas Zeit in Anspruch", so der Sprecher. Mehrere Züge der Rheinbahn, welche die Strecke befahren, wurden auf Spuren untersucht, denn nach wie vor ist auch unklar, ob der Mann von einem Zug erfasst wurde oder möglicherweise von einem Auto und dann in das Gleisbett geschleudert wurde. Nach Informationen unserer Redaktion soll das Opfer schwerste Verletzungen aufgewiesen haben. Die Polizei sucht weiterhin mögliche Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0211-8700 zu melden.

