Unfall in Düsseldorf-Stadtmitte : Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst

Unfall in Düsseldorf-Stadtmitte

Düsseldorf Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen in Düsseldorf-Stadtmitte von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Auf der Berliner Allee in Höhe der Grünstraße ist am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Fußgänger vor eine Straßenbahn gelaufen und dabei schwer verletzt worden. Augenzeugen zufolge ist der Fußgänger bei Rotlicht über die Gleise gelaufen. Der Verletzte wurde in die Uniklinik gebracht, der Fahrer der Bahn kam vorsorglich ins Marienhospital.