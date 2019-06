Unfall in Düsseldorf-Reisholz : Schwertransport reißt riesigen Ast von Baum

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Ast bremst Schwertransport in Düsseldorf aus.

Düsseldorf Ein riesiger Schwertransporter, beladen mit Bauteilen und Containern, hat sich in der Nacht zu Freitag in Reisholz selbst ausgebremst. Ein Lkw riss einen Ast von einem Baum und wurde so an der Weiterfahrt gehindert.

Der Unfall ereignete sich um 1.48 Uhr auf der Nürnberger Straße zwischen Karl-Hohmann- und Kappeler Straße. Dort blieb eines der Fahrzeuge an einem großen Ast hängen. Dieser stürzte auf die Zugmaschine und brachte die gesamte Kolonne, bestehend aus aus sechs Lkw und sechs Begleitfahrzeugen, zunächst zum Stillstand.

Die herbeigerufenen Feuerwehrleute sicherten den rund zehn Meter langen und 30 Zentimeter dicken Ast zunächst und zerlegten ihn dann Stück für Stück mit einer Kettensäge. Im Anschluss wurde die Straße durch die Einsatzkräfte freigeräumt.

Nach rund 45 Minuten konnten die letzten Teile des Baums beseitigt werden und der Tross mit den Tiefladern seine Fahrt aus Düsseldorf heraus fortsetzten. Trotz der Kollision mit dem Baum war der betroffene Lkw weiterhin fahrbereit..

Während der Einsatzmaßnahmen war die Nürnberger Straße zwischen Kappeler Straße und Karl-Hohmann-Straße nicht befahrbar.

(csr)