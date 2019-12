Schwerer Unfall in Düsseldorf-Reisholz : Auto kracht unter Lkw - ein Verletzter

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend in Düsseldorf-Reisholz wurde eine Personen verletzt. Ein Auto war in einen Lkw gefahren und hatte sich unter dessen Auflieger geschoben.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr auf der Oerschbachstraße zwischen Burger King und Ikea.

Laut Polizei wurde ein verletzter 20-Jähriger zunächst vor Ort behandelt und dann in Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel abstreuen. Während der Unfallaufnahme war die Oerschbachstraße vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

