Unfall in Pempelfort : Autofahrer übersieht E-Bike-Fahrerin

Düsseldorf In Pempelfort hat ein Autofahrer am Dienstag eine Pedelec-Fahrerin (66) wohl übersehen - sie musste ins Krankenhaus.

Möglicherweise ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hat am Dienstag gegen 14 Uhr in Pempelfort zum Zusammenstoß eines Autos und einer Fahrradfahrerin geführt. Laut Polizei wollte ein Renault-Fahrer (56) von der Jülicher Straße rechts in die Münsterstraße abbiegen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Jülicher Straße in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr, übersah er dabei offenbar. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Düsseldorferin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.