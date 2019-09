Unfall in Düsseldorf-Oberbilk : Kleinwagen kracht in Taxi - ein Verletzter

Foto: Patrick Schüller 13 Bilder Schwerer Unfall in Düsseldorf-Oberbilk.

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag wurde in Düsseldorf-Oberbilk eine Person verletzt. Ein Pkw war in ein parkendes Taxi gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich an der Siegburger Straße kurz vor der S-Bahnunterführung in Fahrtrichtung Wersten.

Aus noch unbekannter Ursache war ein Kleinwagen in das Heck eines auf dem Randstreifen parkenden Taxis gefahren. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens wurde leicht verletzt.

Das Taxi wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Laterne geschoben, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Die Feuerwehr musste ausgelaufenen Betriebsmittel abstreuen und aufnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(csr)