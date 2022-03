Unfall in Düsseldorf-Lörick : Mann fährt in Bäckerei – Mutter und Kind verletzt

Mann fährt in Bäckerei – Mutter und Kind verletzt

Unfall in Düsseldorf-Lörick

Düsseldorf Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren – vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls. Eine Mutter und ihr achtjähriges Kind wurden schwer verletzt.

Ein dramatischer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Lörick ereignet. Ein 57-Jähriger aus Düsseldorf war nach Informationen der Polizei mit seinem Ford auf der Niederdonker Straße unterwegs – Zeugen zufolge mit hoher Geschwindigkeit. Offenbar verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund hierfür sei vermutlich ein internistischer Notfall gewesen, also ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, sagte ein Polizeisprecher.