Schwerer Unfall in Düsseldorf : Achtjährige und Fahrer nicht mehr in Lebensgefahr

Foto: dpa/Alexander Forstreuter 11 Bilder Düsseldorf-Lörick - Auto fährt in Bäckerei - Schwerverletzte

Düsseldorf Ein internistischer Notfall am Steuer dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf-Lörick gewesen sein. Drei Personen wurden schwer verletzt. Die gute Nachricht: Das Kind und der Unfallfahrer schweben nicht mehr in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Schwerverletzte, zwei davon in Lebensgefahr, waren die Folge eines dramatischen Verkehrsunfalls in Düsseldorf-Lörick am Donnerstagnachmittag. Ein Pkw war mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg in eine Bäckerei gefahren. Der Fahrer und ein achtjähriges Mädchen zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu, die Mutter des Kindes wurde schwer verletzt.

Die gute Nachricht am Freitagmorgen: „Das Kind und der Fahrer schweben nicht mehr in Lebensgefahr, müssen aber weiter stationär behandelt werden“, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei.

Die Unfallermittler gehen weiter davon aus, dass der Fahrer aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. „Vermutlich hatte er einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall“, sagte der Sprecher. Dann sei er wohl hinter dem Steuer kollabiert und habe dabei mit seinem Fuß das Gaspedal ganz heruntergedrückt.

Sein Wagen, ein Ford, sei dann mit hoher Geschwindigkeit - das bestätigten auch Augenzeugen des Unfalls - zwischen zwei vor der Bäckerei am Straßenrand parkenden BMW hindurchgeschossen. Die beiden Autos wurden meterweit zur Seite gedrückt, was auf die hohe Geschwindigkeit des Ford schließen lässt. Die Mutter und ihre Tochter wurden von einem der beiden BMW erfasst und schwer verletzt.

Der Ford krachte dann in einige vor der Bäckerei stehende Stühle und wurde erst von der Hauswand gestoppt. Dabei wurden die Mauer und das Schaufenster schwer beschädigt.

Laut Polizei war der 57-jährige Unfallfahrer aus Düsseldorf mit seinem Wagen auf der Niederdonker Straße in Richtung Grevenbroicher Weg unterwegs. Die beiden Straßen bilden eine T-Kreuzung, der Niederdonker Weg endet dort, geradeaus weiter liegt die Bäckereifiliale.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei setzte eine Drohne ein, um den Unfallort zu dokumentieren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(csr)