Unfall in Düsseldorf : Kind überfahren und unter Auto eingeklemmt

Unfall in Düsseldorf

Flingern-Nord Ein Fünfjähriger ist am Montagnachmittag in Düsseldorf-Flingern von einem Auto überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt worden. Der Kleine wurde schwer verletzt.

Bei dem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Flingern wurde der Junge so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.