Unfall in Düsseldorf-Heerdt: Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Düsseldorf In Düsseldorf-Heerdt ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller gekommen. Ein Notarzt ist vor Ort im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Krefelder Straße/Benediktusstraße. Eine 29 Jahre alte Frau war am Dienstagvormittag mit ihrem VW Golf auf der Benediktusstraße in Richtung Krefelder Straße unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei bog sie dann nach links in die Krefelder Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped.