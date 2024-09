Kurioser Unfall in Düsseldorf-Golzheim Smart rollt in den Rhein

Düsseldorf · Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Sonntagabend in Düsseldorf-Golzheim gekommen: Unweit der Theodor-Heuss-Brücke ist ein Smart in den Rhein gerollt.

09.09.2024 , 11:33 Uhr

10 Bilder Smart rollt in Düsseldorf in den Rhein 10 Bilder Foto: Patrick Schüller

Kurioser Einsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr: Am Sonntagabend um 19.36 Uhr berichtete ein Anrufer von einem Smart, der in Golzheim in den Rhein gerollt sei. „Wir haben sofort Einsatzfahrzeuge, den Rettungsdienst und ein Boot zu der angegebenen Stelle geschickt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vor Ort zeigte sich, dass der Kleinwagen vom Parkplatz am Robert-Leher-Ufer die Uferböschung heruntergerollt war und in dem dortigen, abgetrennten Arm des Rheins stand. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich laut Sprecher keine Personen im Fahrzeug. Das Auto wurde mithilfe der Seilwinde eines der Einsatzfahrzeuge aus dem Wasser gezogen. Verletzt wurde niemand. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, das Fahrzeug wurde an die Polizei und den Halter übergeben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Smart rollt in Düsseldorf in den Rhein

(csr)