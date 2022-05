Unfall in Düsseldorf-Gerresheim​: Neunjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt​

Düsseldorf Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall in Düsseldorf-Gerresheim von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Er war mit seinem Tretroller unterwegs.

Bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim am Donnerstagnachmittag ist ein neunjähriger Junge so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus gebracht haben. Er wollte mit seinem Tretroller die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Pkw erfasst.