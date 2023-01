Unfall in Düsseldorf-Flingern Mann von eigenem Auto angefahren und verletzt

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Düsseldorf-Flingern auf einem Parkplatz am Höherweg. Der 52-jährige Fahrer eines Renault wollte sein Auto dort abstellen. Durch eine Verkettung misslicher Umstände machte sich sein Fahrzeug jedoch selbstständig und erfasste den Erkrather. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.