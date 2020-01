Unfall in Düsseldorf : Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in den Kö-Graben gefahren. Passanten retteten die beiden Insassen. Zuvor hatte der Wagen einen Fußgänger touchiert. Derzeit läuft die Bergung des Fahrzeugs.

Nach ersten Erkenntnissen unterlief der 79-jährigen Fahrerin, die mit ihrem 82-jährigen Ehemann unterwegs war, wohl ein Fahrfehler. Das Auto kam von einem Behindertenparkplatz an der Bankenseite der Kö, durchbrach das Stahlgeländer und traf einen Passanten an der Hüfte, der den Abhang in Richtung Wasser herabfiel. Zwei Passanten reagierten sofort, wateten durch das Wasser und befreiten die beiden Insassen. Das Auto lief komplett voll Wasser.