Tödlicher Unfall in Düsseldorf-Heerdt : Frau aus Wesel wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Tödlicher Unfall in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet: Eine 36-jährige Fußgängerin wurde von einem Lastwagen erfasst. Es kam zu langen Staus in der Umgebung.

Die 36-Jährige aus Wesel habe gegen vier Uhr morgens die Brüsseler Straße im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt in Richtung Düsseldorfer Innenstadt überquert, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Suizid könne nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Straße stadteinwärts bis etwa 7.30 Uhr gesperrt. Am Kreuz Kaarst war die Ausfahrt zur A52 in beiden Richtungen ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wurde auf die A57 abgeleitet. Im Berufsverkehr kam es dadurch zu Staus am Morgen.