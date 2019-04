Überfall in Düsseldorf : Unbekannter überfällt Seniorin in Hausflur - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Stadtmitte eine 69-jährige Seniorin im Hausflur überfallen. Er flüchtete mit ihrer Tasche, die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen halb elf Uhr abends am Donnerstag wurde die 69-Jährige im Hausflur ihres Wohnhauses in der Stephaniestraße überfallen. Sie war dabei, ihre Wohnungstür aufzuschließen, als sich ein junger Mann von hinten näherte und an ihrer Umhängetasche riss. Die Frau drehte sich um und wollte ihn von seiner Tat abhalten, er bedeutete ihr jedoch, dass sie still sein solle. Er entriss ihr die Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung.