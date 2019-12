Überfall in Düsseldorf-Rath : Polizei sucht Verdächtigen mit Bildern einer Überwachungskamera

Düsseldorf Ein Räuber konnte einem Bankkunden Anfang November Geld aus der Hand reißen. Der Kunde verfolgte den Täter und nahm ihm die Beute wieder ab. Der geflüchtete Mann wird nun von der Polizei mit Fotos gesucht.

Die Tat ereignetet sich am 6. November 2019 gegen 18.45 Uhr in einem Vorraum einer Bankfiliale an der Westfalenstraße in Düsseldorf-Rath.