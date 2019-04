Überfall in Düsseldorf-Holthausen : Polizei fahndet mit Fotos nach Juwelenräubern

Überfall in Düsseldorf-Holthausen

Düsseldorf Am 19. März wurde in Düsseldorf-Holthausen das Geschäft von Juwelier Krevet von bewaffneten Tätern überfallen. Bislang lief die Fahndung ohne Erfolg. Jetzt hat die Polizei Fotos der Täter veröffentlicht.

Die drei Männer, die das Geschäft überfallen hatten, waren zunächst zu Fuß in Richtung „Am langen Weiher“ geflüchtet. Dort verlor sich erstmal ihre Spur. Die Polizei setzte bei ihrer Fahndung auch Spürhunde ein. Der Tatort wurde durch die Spezialisten der Spurensicherung untersucht.

Der Überfall am 19. März hat sich nach Zeugenaussagen wie folgt zugetragen: Ein Unbekannter bat gegen 16.40 Uhr per Türöffner beim Besitzer um Einlass ins Geschäft. Als dieser ihn einließ, folgten plötzlich zwei weitere Männer ins Innere. Sogleich bedrohten sie den 48-Jährigen mit einer Schusswaffe und fesselten ihn.

Eine zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum anwesende Mitarbeiterin musste sich auf den Boden legen. Sowohl der Juwelier als auch seine Mitarbeiterin wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die 52-Jährige musste jedoch kurzfristig wegen eines Schocks behandelt werden

Anschließend öffneten die Täter gewaltsam mehrere Vitrinen und Schränke und verstauten diverse Schmuckstücke in Stoffbeuteln mit Blumenmotiven. Dann flüchtete das Trio mit seiner Beute zu Fuß.

Die Täter sind etwa 25 bis 30 Jahre alt. Der erste ist circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur mit auffallend heller Haut. Er war mit einer beigen Jacke und einer beigen Mütze bekleidet. Der zweite ist etwa 1,60 Meter groß und ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Sturmhaube. Zum dritten kann bislang lediglich gesagt werden, dass er etwa 1,70 Meter groß ist. Während der Tat unterhielten sich die Männer untereinander in einer mutmaßlich osteuropäischen Sprache, teilt die Polizei weiter mit.

Bereits am 27. März 2008 war der Juwelier von drei unmaskierten Männern mit Pistolen überfallen worden.Das Fluchtauto war damals tags zuvor in Köln gestohlen worden. Die Räuber entkamen mit Uhren im Wert von einer halben Million Euro. Knapp ein Jahr später war der Überfall auch Thema in der ZDF-Fernsehsendung xy ungelöst. Der Juwelier hatte damals eine Belohnung von 60.000 Euro ausgesetzt. Die Täter wurden bis heute nicht gefunden.