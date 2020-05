Überfall in Düsseldorf-Bilk : Täter nach 50.000-Euro-Raub mit Fotos gesucht

Düsseldorf Bislang unbekannte Täter haben Ende Oktober 2017 einen Geschäftsmann auf offener Straße in Düsseldorf-Bilk überfallen. Sie entrissen ihm eine Tasche mit rund 50.000 Euro Bargeld und entkamen. Die Polizei sucht nun erneut mit einem Foto nach den Tätern.

Der geschädigte 39-Jährige war an jenem Oktobertag gegen 14 Uhr auf dem Weg zur Sparkassen-Filiale an der Ecke Brunnenstraße und Suitbertusstraße.

Anschließend flüchteten die Täter über die Suitbertusstraße in Richtung Merowingerstraße. Am Fußweg zur Dagobertstraße, ungefähr in Höhe der Berufsschule, bogen die Täter nach links in den Fußweg ab.