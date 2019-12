Tuning-Kontrolle in Düsseldorf : Gold-SUV wird offenbar ins Ausland verkauft

Düsseldorf Ein mit glitzernder Goldfolie beklebter BMW-SUV war bei einer Tuning-Kontrolle im Oktober in Düsseldorf aus dem Verkehr gezogen worden. Jetzt soll der Wagen offenbar ins Ausland verkauft werden.

Ein Polizeisprecher sagte damals: „Die verwendete Lackfolie blendet sehr stark und kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden.“ Neben der Folie hatte der Wagen noch weitere Mängel parat, die eine Weiterfahrt infrage stellen: So wurde an der Auspuffanlage herumgeschweißt und die Rücklichter waren dunkel abgeklebt.

Der 30 Jahre alte Fahrer des Gold-SUV konnte sich überhaupt nicht erklären, was es an seinem Fahrzeug auszusetzen gäbe. „Er sagte uns, dass ihm überhaupt nicht bewusst sei, was an dem Wagen verändert worden sein könnte“, so der Polizeisprecher.