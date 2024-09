Tödlicher Unfall in Düsseldorf 42-Jährige stirbt bei Autounfall nach Flucht vor Polizei – Fahrerin schwer verletzt

Einen in etwa vergleichbaren Fall wie jetzt in Golzheim gab es zuletzt im Frühjahr 2022 in Düsseldorf. Damals raste ein 19-Jähriger an einem frühen Samstagmorgen betrunken und unter Drogeneinfluss mit einem Porsche Macan durch die Altstadt über die Oberkasseler Brücke, um vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Er überfuhr mit mehr als 100 Stundenkilometern mehrere rote Ampeln und prallte am Belsenplatz in einen Stahlpfeiler. Er und seine 20-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.