Tierische Einsätze : Düsseldorfer Feuerwehr rettet Küken und eine Zwergfledermaus

Düsseldorf Gleich zwei tierische Einsätze hatte die Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstag. Im Zoopark kamen Nilgänse-Küken nicht mehr auf eine Insel – und eine Zwergfledermaus wäre fast erfroren.

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf und Hermine Ohler von der Enten-Hotline: Im Zoopark in Düsseltal sind am Dienstag die Küken einer Nilgansfamilie in Not geraten. Sie schafften es einfach nicht mehr auf die Insel im Teich, auf denen die Elterntiere auf sie warteten.