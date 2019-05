Telefon-Trickbetrüger in Düsseldorf : Falsche Polizisten mit neuer Masche

Düsseldorf Sie rufen Senioren an, setzen sie unter Druck, pressen ihnen Bargeld und Schmuck ab: Sogenannte 110-Betrüger werden immer dreister. Doch mit jedem Fall lernen die Fahnder mehr über die Maschen der Täter.

SäM-ÜT – das ist Polizeisprech für Straftaten zum Schaden älterer Menschen mit überregionaler Tatausführung. Zur Zeit häufigste Spielart: Banden, die von der Türkei aus operieren, rufen Senioren an, geben sich als Polizisten aus, überreden ihre Opfer, einem Mittelsmann Bargeld und Schmuck auszuhändigen. Immer wieder werden Täter festgenommen – an die Hintermänner zu kommen ist aber schwierig. Und die Betrüger ändern regelmäßig ihre Masche. „Es ist wie ein Spiel“, sagt Kommissariatsleiter Markus Gerhards. „Welche Seite liegt vorne?“ Mit jedem Fall lernen die Ermittler mehr über die Tricks der Betrüger.

Neue Details bei der Tatausführung

110 war gestern. Die sogenannten 110-Betrüger rufen mittlerweile mit unterdrückter Nummer an, durch technische Tricks auch mit Düsseldorfer Vorwahl oder direkt mit der 0211-870 der Polizei plus erfundener Durchwahl. Dass nicht 110 im Display steht, wenn die echte Polizei anruft, hat sich in der Bevölkerung herumgesprochen. Die Betrüger melden sich oft spät abends, um Opfer auf dem falschen Fuß zu erwischen. Mit geschickter Dramaturgie und konkreten Infos (voller Name des Opfers, Straßennamen der Umgebung) versuchen sie, ältere Menschen von der Echtheit der Lage zu überzeugen.