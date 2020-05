Amtsgericht Düsseldorf : Prozess um illegales Taxi-Rennen

Düsseldorf Den angeklagten Fahrern droht neben einer Strafe auch der Verlust des Taxischeins. Sie sollen sich vor einer roten Ampel spontan zum Rennen verabredet haben. Vorher hätten sie mal besser in den Rückspiegel geschaut.

Derendorf (wuk) Ein Blick in den Rückspiegel kann hilfreich sein – auch , wenn man gerade vor einer roten Ampel steht. Doch dazu waren zwei junge Taxifahrer an einem Oktoberabend 2019 viel zu sehr damit beschäftigt, ein illegales Beschleunigungsrennen mit ihren Droschken zu starten. Sonst hätten sie jenen Streifenwagen der Polizei entdeckt, der direkt hinter ihnen nahte.

Wer das Taxi-Rennen damals gewonnen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass sich beide Fahrer (23/25) am heutigen Montag ab 15 Uhr vorm Amtsgericht wieder sehen. Als Angeklagte wegen verbotenen Autorennens. Mit baugleichen Fahrzeugen der E-Klasse wollten sie offenbar auf gerader Strecke an der Münsterstraße im Speed-Modus versuchen, den vermeintlich besseren Fahrer zu ermitteln. Laut Anklage soll es darum an der Ampel auch im Gespräch durch die geöffnete Seitenscheiben gegangen sein. So ließen beide ihre Motoren aufheulen, einer ließ sogar die Hinterräder seines Taxis im Stand durchdrehen, so dass das Autoheck in eine schwänzelnde Seitwärts-Bewegung geriet. Schon bei gelbem Ampelsignal preschten beide daraufhin los.