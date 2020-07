Täter flüchtig : Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

Düsseldorf Am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Düsseldorf-Unterrath gesprengt. Wie hoch die dabei erbeutete Bargeldsumme ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die Tat ereignete sich in einer Bankfiliale an der Kalkumer Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Genauere Angaben konnte sie noch nicht machen, weitere Informationen sollen aber in Kürze folgen.