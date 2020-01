SUV gestohlen und Unfall verursacht : Hildener Autodieb betrunken in Düsseldorf festgenommen

Der mutmaßliche Täter konnte am Hauptbahnhof festgenommen werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf/Hilden Ein in Hilden gestohlener BMW SUV konnte in Düsseldorf sichergestellt werden. Der mutmaßliche Dieb wurde stark alkoholisiert am Hauptbahnhof festgenommen.

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr wurde an der Bahnhofsallee in Hilden ein BMW X5 gestohlen. Der 43-jährige Besitzer hatte das Fahrzeug dort unverschlossen abgestellt. Bei der eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Kurz darauf meldete sich ein 62-jähriger Hildener bei der Polizei. Er gab an, dass ein blauer BMW X5 einen Auffahrunfall verursacht habe und geflüchtet sei. Die Fahndung konzentrierte sich dann auf den Unfallort an der Gerresheimer Straße in Hilden, führte jedoch zu keinem Erfolg.

Schließlich konnte das gestohlene Fahrzeug auf der Hildener Straße in Düsseldorf-Benrath aufgefunden und sichergestellt werden. Die Suche nach dem Täter wurde daraufhin auf Düsseldorf ausgedehnt. Gegen 15 Uhr konnte der 41-jährige Hildener am Hauptbahnhof Düsseldorf von Einsatzkräften der Bundespolizei festgenommen werden.

Der stark alkoholisierte Mann hatte zuvor Reisende belästigt und sollte aus diesem Grund überprüft werden. Bei dem polizeibekannten Mann wurden die Fahrzeugschlüssel und die Brieftasche des BMW-Besitzers gefunden.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen Kfz-Diebstahls, Unfallflucht und wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Alkohol ermittelt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

(csr)