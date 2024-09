Verkehrsführung derzeit einspurig Südbrücke in Düsseldorf nach Unfall zwei Stunden gesperrt

Möglicherweise war der 31-Jährigen die neue Verkehrsführung nicht bewusst und sie wollte von der rechten auf die ansonsten in gleicher Fahrtrichtung bereitstehende linke Spur wechseln. Jedenfalls kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat, in dem eine 56-jährige Düsseldorferin in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Beide Frauen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.