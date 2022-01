Sturmwarnung in Düsseldorf : Baum reißt Oberleitung der Rheinbahn herunter

Sturmwarnung in Düsseldorf

Dieser große Baum war am Montagnachmittag auf die Fahrbahn gestürzt. Foto: Marrek Körber

Düsseldorf Eine Warnung vor Wind- und Sturmböen hatte der Deutsche Wetterdienst für Düsseldorf am Montag ausgegeben. Größerer Schäden blieben bis zum Nachmittag aus, am stärksten war die Rheinbahn betroffen.

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 85 Stundenkilometer sind laut Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag über Düsseldorf hinweggezogen. Größerer Schäden waren bis zum Nachmittag nicht zu vermelden.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, man habe zehn bis 15 kleinere Einsätze gehabt. „Ein paar Äste sind von Bäumen abgebrochen, ein paar Dachpfannen von Häusern gefallen.“ Den größten Einsatz habe es in Benrath gegeben, dort sei auf der Schlossallee in Höhe der Hospitalstraße ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. „Der hat dann auch gleich die Oberleitungen der Rheinbahn heruntergerissen.“

Rheinbahnsprecherin Heike Schuster sagte, betroffen von dem Ausfall seien die Linien U81 und U73 gewesen. „Anfangs konnten auch die Ersatzbusse nicht fahren, weil der Baum quer über der Straße lag.“ Gegen 15.45 Uhr habe man dann die Freigabe bekommen, die Bahnen durften wieder fahren. „Bis alles wieder nach Plan fährt, dauert es erfahrungsgemäß eine Zeit“, sagte Schuster, daher habe an die Ersatzbusse noch etwas länger im Einsatz gelassen.

Die Stadt hatte bereits am Morgen beschlossen, den Wildpark am Montag geschlossen zu lassen. Voraussichtlich am Dienstag solle der Wildpark wieder öffnen.