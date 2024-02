Sturmtief Wencke über Düsseldorf Feuerwehr muss zu 30 Einsätzen ausrücken

In Flingern hatten sich Teile eines Gerüstes an der Erkrather Straße gelöst und mussten durch die Feuerwehr gesichert werden. Dazu wurde die Straße vorübergehend gesperrt und in Zusammenarbeit mit der Rheinbahn die Oberleitungen stromlos geschaltet. Anschließend konnten die losen Teile gefahrlos beseitigt und die Straße wieder freigegeben werden.