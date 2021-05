Düsseldorfer Feuerwehr im Einsatz : Betonplatte hängt in 15 Metern Höhe im Sturm – Handweiser gesperrt

Foto: Max Krone 7 Bilder Handweiser in Düsseldorf gesperrt - Betonplatte an Kran schwankt im Sturm

Düsseldorf Sturmtief „Eugen“ fegt über NRW, für Düsseldorf gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen. In Heerdt hängt eine Betonplatte an einem Kran und pendelt gefährlich hin und her. Am Handweiser kommt es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

In 15 Metern Höhe hängt eine Betonplatte an einem Kran an einer Baustelle an der Bunkerkirche in Düsseldorf-Heerdt. Die heftigen Böen von Sturmtief Eugen sorgen dafür, dass die Platte gefährlich hin und her pendelt. „Wir sind gerade dabei, zu prüfen, ob man die Platte herunterlassen kann“, sagt Feuerwehrsprecher Christopher Schuster. Es kommt im Bereich Handweiser zu Straßensperrungen.

Dafür ist die Polizei zuständig. Sprecher Henrik Welp sagt, Beamte seien derzeit vor Ort und bauen die Straßensperren auf. „Der komplette Handweiser ist dicht“, sagt Welp. Nur von der Eupener Straße kommend könne man noch nach rechts in die Burgunderstraße abbiegen. Wie lange die Sperrung dauert, konnte Welp nicht sagen. Es dürfte mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat seit Dienstagmorgen bisher sieben wetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet abgearbeitet. Vor allem abgeknickte Äste und umgekippte Bäume sorgten für Einsatzmeldungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Menschen in Zusammenhang mit Sturmtief Eugen zu Schaden.

Seit Dienstagmorgen 4 Uhr gilt für die Landeshauptstadt eine amtliche Warnung vom Deutschen Wetterdienst vor Sturmböen mit bis 85 Kilometern pro Stunden. Gegen 4.13 Uhr erreichte die Feuerwehr eine erste Schadensmeldung aus Wittlaer.

Auf einem Grundstück der Straße An der Kalvey war von einer rund 20 Meter hohen Birke ein großer Teil des Stammes durchgebrochen und auf ein Garagendach gestürzt. Dabei wurde das Dach durchschlagen und stark beschädigt. Die Einsatzkräfte setzten eine Drehleiter und eine Motorsäge ein, um die Lasten vom beschädigten Garagendach zu entfernen und damit weitere Schäden zu vermeiden. Die komplette Entfernung des Baums übernimmt im Laufe des Tages eine Fachfirma. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach 90 Minuten beendet.

Fast gleichzeitig zu der Meldung aus Wittlaer war auf der Danziger Straße in Fahrtrichtung Süden ein größerer Ast von einem Baum abgebrochen und auf die Straße gestürzt. Die Besatzung eines Löschfahrzeuges konnte die Gefahr schnell beiseite räumen. Zeitgleich entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine durch den Wind gelöste Jalousie an einem Bürogebäude am Louis-Pasteur-Platz in Pempelfort.

Ein umgekippter Bauzaun auf der Hansaallee in Lörick konnte von der Besatzung eines Löschfahrzeuges gegen 4.45 Uhr wiederaufgerichtet werden.

Zum Beginn des Berufsverkehrs erreichte die Leitstelle um 6.36 Uhr die Meldung über einen umgekippten Baum im Bereich des Nordsterns. Die Besatzung der direkt gegenüberliegenden Feuerwache Flughafenstraße konnte schnelle Hilfe leisten. Es handelte sich um einen abgeknickten Ast, der mit einer Handsäge schnell entfernt werden konnte. Weitere Meldungen über lose Äste kamen gegen 7.10 Uhr von der Helmut-Stieff-Straße in Golzheim und der Roßbachstraße in Eller.

Mit Stand von 8.50 Uhr gab es sieben wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Düsseldorf. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Menschen im Zusammenhang mit Sturmtief Eugen zu Schaden. Weiterhin gilt für die Landeshauptstadt Düsseldorf eine amtliche Warnung vor Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde und in der Spitze bis 90 km/h. Die vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben Warnung gilt bis Dienstagabend, 19 Uhr.

(csr)