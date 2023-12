Straßensperrung in Düsseldorf-Bilk Gasleck an der Heine-Uni - Mensabetrieb eingeschränkt

Am Donnerstag ist es rund um die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf-Bilk zu einigen Verkehrsbehinderungen gekommen, Grund war ein dort entdecktes Gasleck. Wie die Uni bei Facebook mitteilte, musste die Zufahrt zur Uniklinik gesperrt werden, dadurch habe es zu für einige Stunden Staus an der Universitäts- und der Moorenstraße gegeben. Mittlerweile konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.