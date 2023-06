Vorfall in Düsseldorf Sperrung - Unbekannter klettert auf Mast direkt an Bahnstrecke

Düsseldorf · Weil ein Unbekannter in Düsseldorf auf einen Mast direkt an den Bahngleisen kletterte, musste am Dienstagabend die Strecke gesperrt werden. Im Hauptbanhof hat ein Mann einen anderen mit Pfefferspray und einer Glasflasche attackiert.

14.06.2023, 17:28 Uhr

Ein Lokführer der Linie RE1 bemerkte am Dienstagabend auf seiner Fahrt zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Wehrhahn einen Mann auf einen Masten direkt an der Bahnstrecke. Die Bundespolizei fahndete nach dem Mann. Der Unbekannte kletterte auf einen Mast, an dem stromleitende Teile aufgehängt sind. Als der Lokführer den Mann bemerkte, leitete er eine Schnellbremsung ein. Die Bahnstrecke wurde gesperrt und die alarmierten Bundespolizisten suchten den Bereich ab. Allerdings konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Das Klettern auf Waggons, Zügen oder auch Masten ist lebensgefährlich, da eine Unterschreitung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern bereits zu einem tödlichen Stromschlag von 15.000 Volt führen kann. 22-Jähriger attackiert Mann mit Pfefferspray und Glasflasche Ein junger Mann (22) griff in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 25-Jährigen mit Pfefferspray und einer Glasflasche an. Bundespolizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen. Die eingesetzte Streife bemerkte gegenüber dem Haupteingang des Hauptbahnhofes eine lautstarke Auseinandersetzung. Dabei soll der 22-Jährige seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Wann kommt die autofreie Altstadt? Wieso kann man bei manchen Restaurants nur noch für zwei Stunden reservieren? Und wo darf man in Düsseldorf legal grillen? Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Weil sich der Tatverdächtigen sehr aggressiv verhielt, wurde er gefesselt. Anschließend brachten die Uniformierten alle Beteiligten ins Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters konnten die Beamten das Pfefferspray finden und sicherstellen. Die Uniformierten fanden zudem in der Unterhose als auch in einer Socke eine kleine Menge Marihuana auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Durch eine Bereitschaftsstaatsanwältin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Polizeiarzt durchgeführt. Die Bundespolizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Gegen den Tatverdächtigen aus Guinea wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der unerlaubten Einreise als auch der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

(csr)