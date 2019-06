Verlassene Autos auf der Autobahn : A46-Tunnel in Düsseldorf nach Brandalarm gesperrt

Die Sperrung der A46 nach dem Brandalarm. Foto: Lisa Bieber

Düsseldorf In einem Tunnel auf der A46 in Düsseldorf gab es am Freitag einen Feueralarm. Mehrere Fahrer flohen aus ihren Autos, die jetzt verlassen auf der Autobahn stehen. Der Tunnel ist gesperrt.

Feuerwehr und Polizei haben den Uni-Tunnel nach der Brandmeldung geprüft und kein Feuer gefunden.

Als der Alarm losging, sind offenbar mehrere Autofahrer im Tunnel aus ihren Fahrzeugen gestiegen und haben den Tunnel über die Fluchtwege verlassen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, stehen ihre Autos jetzt verlassen im Tunnel und blockieren diesen. Die A46 ist derzeit gesperrt.

