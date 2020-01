Spektakulärer Unfall in Düsseldorf : Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Auto fährt in Kö-Graben – Insassen gerettet

Spektakulärer Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in den Kö-Graben gefahren. Passanten retteten die beiden Insassen. Zuvor hatte der Wagen einen Fußgänger touchiert.

Ein großer Einsatz für die Feuerwehr, ein Spektakel für Hunderte Schaulustige – aber am Ende glücklicherweise ein Unfall mit geringen Folgen: Eine 79 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Golf in den Kö-Graben gefahren. Auf der Fahrt touchierte das Auto einen Passanten, der den Abhang hinunterfiel, und durchbrach das Stahlgeländer.