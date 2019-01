Sparkasse Berliner Allee in Düsseldorf : Verdächtige Flüssigkeit in Schließfach gefunden

Düsseldorf Mitarbeiter der Sparkasse an der Berliner Allee in Düsseldorf haben in einem Schließfach eine riechende, unbekannte Flüssigkeit gefunden. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion sagte, handelte es sich um das Schließfach eines Verstorbenen. Dieses sei, vermutlich weil es keine Angehörigen gab, von Mitarbeitern der Sparkasse geöffnet worden.

Dabei habe man eine unbekannte und offenbar übel riechende Flüssigkeit in dem Schließfach vorgefunden. Daraufhin habe man die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und untersuchen die Flüssigkeit.

Eine Evakuierung des Gebäudes wurde bislang nicht angeordnet. Erst vor wenigen Wochen musste das Gebäude geräumt werden, weil dort ein herrenloser Koffer gefunden wurde. Er stellte sich am Ende als ungefährlich heraus.

