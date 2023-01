Feuerwehr im Dauereinsatz Zwei Großbrände in Düsseldorf

Noch während die Feuerwehr mit dem Großbrand in Reisholz beschäftigt war, geriet gegen 4.45 Uhr in Heerdt die Lagerhalle eines Baustoffhandels an der Wiesenstraße auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit 40 Kräften im Einsatz. Durch den Einsatz von mehreren Löschrohren konnte das Feuer nach gut drei Stunden gelöscht werden. Aus einer angrenzenden Wohnung rettete die Feuerwehr eine Person, die im Anschluss daran zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Auch bei diesem Einsatz sensibilisierte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App Nina über eine mögliche Geruchsbelästigung. Ein Bausachverständiger stellte fest, dass die Halle zum Teil einsturzgefährdet ist.