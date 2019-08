Neujahrsnacht 2017/18 : Einbrecher machten bei Düsseldorfer Goldhändler Beute im Millionenwert

Düsseldorf Bei dem spektakulären Einbruch bei einem Goldhändler in Düsseldorf Neujahrsnacht 2017/18 haben die unbekannten Täter Beute im Wert von fünf Millionen Euro gemacht. Das berichtete die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag.

Bei dem nächtlichen Raub bei dem Goldhändler „Pro Aurum“ an der Luisenstraße waren die Täter über das Nachbarhaus zu den Tresoren gelangt. Dazu hatten sie ein Loch in die Wand der Tiefgarage gestemmt.

Aufgeklärt ist der Raubzug nicht: Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Staatsanwaltschaft an. Zuvor hatten „Focus“ und „Bild“ berichtet.

Zwei Nachbarn hatten seinerzeit die Räuber bei ihrem nächtlichen Beutezug gestört: Die Anwohner bemerkten, wie mehrere Männer den Kofferraum eines Wagens vor dem Garagentor mit einer vollgepackten Golftasche und Kartons beluden.

Als sie die Täter ansprachen, seien diese in den Wagen gestiegen und ohne Hast abgezogen. Das Paar entdeckte Hebelspuren am Garagentor und alarmierte die Polizei. Wie sich später herausstellte, waren die Kennzeichen des Wagens gestohlen.

(csr/dpa)