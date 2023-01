Polizei sucht weitere Opfer Sexfalle - zwei Männer in Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf · Nachdem ein Mann in Düsseldorf mit dem Versprechen auf Sex in eine Falle gelockt worden war, fahndete die Polizei mit dem Foto einer Verdächtigen. In dem Zusammenhang kam es nun zu zwei Festnahmen. Weitere Opfer werden gesucht.

30.01.2023, 15:00 Uhr

Nach einem versuchten schweren Raub Mitte Dezember vergangen Jahres auf einen 50 Jahre alten Mann, fahndete die Düsseldorfer Polizei öffentlich mit Bildern nach einer Frau. Weitere Ermittlungen führten die Spezialisten des Fachkommissariats nun zu zwei Männern, die in Verdacht stehen, das Opfer über eine Dating-Plattform mit dem Versprechen auf sexuelle Handlungen an eine Adresse an der Kruppstraße gelockt zu haben, um es dort auszurauben. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen. Ermittlerinnen und Ermittler nahmen die Männer im Alter von 21 und 22 Jahren am Freitagmorgen in einer Wohnung an der Kruppstraße fest. Da es Hinweise auf weitere ähnlich gelagerte Taten gibt, suchen die Beamten nach weiteren Opfern. Inwiefern die Frau im Zusammenhang mit den Taten steht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Personen, die unter dem Vorwand sexueller Handlungen an die Kruppstraße gelockt worden sind, melden sich bitte dringend beim Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700.

(csr)