Wohnungseinbrüche in Düsseldorf : Seniorin wird bei Raubüberfall in eigener Wohnung verletzt

Düsseltal Details zum Tathergang liegen noch nicht vor. Möglichweweise gibt es zwischen dem Raub und einem Einbruch in der Nähe einen Zusammenhang.

In einer durchwühlten Wohnung im 2. Obergeschoss an der Humboldtstraße (kurz vor der Rethelstraße) fand der Pflegedienst am Silvestervormittag eine hochbetagte, verletzte Frau vor. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und kann nicht befragt werden. Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen, da Details zum Tatgeschehen und den Tätern fehlen.