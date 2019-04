SEK-Einsatz in Düsseldorf-Hassels : Frau verletzt Gerichtsvollzieher und verschanzt sich in ihrer Wohnung

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Hassels ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dort hat sich eine Frau in ihrer Wohnung verschanzt. Zuvor soll sie einen Gerichtsvollzieher attackiert haben.

Die Tat soll sich an der Further Straße ereignet haben. Der Gerichtsvollzieher soll einen Termin bei der Frau gehabt haben. Doch dann wurde der Rettungsdienst alarmiert: Der Mann war verletzt vor dem Haus, in der Nähe lag die Hülse einer Tränengaspatrone. Medienberichte, wonach sie dem Mann mit Säure attackiert habe, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Und die Frau, die psychisch auffällig sein soll, zog sich in ihre Wohnung zurück.