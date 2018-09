In Richtung Düsseldorf: Schwerer Unfall auf der Fleher Brücke - A46 gesperrt

In Richtung Düsseldorf

Düsseldorf/Neuss Auf der Fleher Brücke hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte erst gegen eine Leitplanke und dann in den Baustellenbereich.

Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion sagte, handelte es sich vermutlich um einen „internistischen Notfall“, der Mann hatte also wahrscheinlich einen Herzinfarkt hinter dem Steuer.

Fleher Brücke wird am Wochenende gesperrt

Ein Rettungshubschrauber ist derzeit im Einsatz, die Autobahn A46 ist aus Neuss kommend in Fahrtrichtung Düsseldorf-Bilk gesperrt. Fahrzeuge werden am Kreuz Neuss-Süd und in Neuss-Uedesheim von der A46 abgeleitet.