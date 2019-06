Schwarzarbeit und Mindestlohn : Zoll überprüft Gaststätten in Düsseldorf und Umgebung

Zoll überprüft Gaststätten in Düsseldorf und Umgebung

Düsseldorf Beamte des Hauptzollamts Düsseldorf haben mehrere Objekte in der Landeshauptstadt sowie in Ratingen, Langenfeld und Monheim überprüft. Ziel war das Aufdecken von Schwarzarbeit und die Kontrolle über die Zahlung des Mindestlohnes.

Bei 106 geprüften Personen fanden die Zöllner in sieben Fällen Anhaltspunkte für mögliche Verstöße in Bezug auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie in drei Fällen Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.