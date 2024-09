Schüsse in Düsseldorf Elf Verletzte nach Ausschreitung in Bar Sir Walter

In der Nacht zu Sonntag ist es vor der Bar Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee zu einem Handgemenge mit schwerwiegenderen Folgen gekommen. Zwei Männer waren nach Polizeiangaben von den Türstehern des Nachtlokals des Außenbereichs verwiesen worden, nachdem sie sich unberechtigter Weise Zugang verschafft haben sollen. Dagegen wehrte sich mindestens einer der Besucher heftig, indem er wohl mit einer Art Gaspistole in Richtung der Sicherheitskräfte schoss. Allerdings wurden insgesamt elf und damit auch unbeteiligte Menschen verletzt, da sie Augen- und Atemwegsreizungen davontrugen. Fünf Personen mussten sogar im Krankenhaus versorgt werden.