Einsatz in Düsseldorf: Schüsse am Supermarkt: Ermittlungen dauern an

Schüsse am Supermarkt: Ermittlungen dauern an

(sg) Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchung zu den Warnschüssen, die zwei Beamte eines auswärtigen Einsatzkommandos am Mittwoch in der Düsseldorfer Innenstadt abgaben, noch nicht abgeschlossen. Das sagte Sprecherin Britta Zur am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Zu Einzelheiten will sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.