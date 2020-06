Feuerwehr Düsseldorf kommt mit der Säge : Schüler bleibt unter Toilettentrennwand stecken

Düsseldorf Nicht zum Schlauch, sondern zur Säge mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Düsseldorf-Angermund greifen. Ein Grundschüler war bei dem Versuch, unter einer Toilettentrennwand hindurchzukriechen, stecken geblieben.

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer Grundschule an der Straße Am Litzgraben in Angermund gerufen. Auf der Jungentoilette war ein Schüler zwischen Boden und einer Toilettentrennwand stecken geblieben und konnte sich nicht mehr befreien.